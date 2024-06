Copa America, Scaloni multato e squalificato: l’episodio curioso in Argentina-Cile

Getty Images

multato e squalificato. Dopo la sfida tra, il tecnico dell’Albiceleste è stata protagonista di un episodio che ha fatto discutere.Dopo la fine del primo tempo, l’Argentina hanno impiegato molto tempo in più rispetto ai 15 minuti previsti per rientrare in campo.L’episodio era già accaduto già in occasione della sfida contro il Canada all’esordio, con il CT avversario che si era lamentato.Dopo il match contro il Cile, ilha deciso di intervenire multando di 14 euro e squalificando per un turno il commissario tecnico dell’Albiceleste.

Al suo posto, nell'ultima sfida del girone contro il Perù, siederà uno tra Ayala e Walter Samuel.