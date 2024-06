Inter via Getty Images

Inter, senti Scaloni: “Argentina qualificata, ora tocca a Carboni”

23 minuti fa



Battendo il Cile, l'Argentina ha staccato il pass per i quarti di finale di Copa America. La qualificazione ha la firma di Lautaro Martinez, autore di due gol e di quello della vittoria contro Sanchez e compagni. L’attaccante dell’Inter ha favorito in questo modo un altro attaccante dell’Inter: Scaloni infatti varerà ora l’Argentina bis, dando spazio a chi ne ha trovato poco e facendo riposare i big, Messi in primis.



IN CAMPO - Avrà un’occasione anche Valentin Carboni. Il 19enne, cercato da tanti club sul mercato, dovrebbe giocare contro il Perù nella prossima partita che vedrà in campo i campioni del mondo: "È possibile, vedremo. Non ho ancora valutato come comporre la squadra, ma ha senso che abbiano dei minuti perché sono ragazzi che ci stanno dando molto", ha detto Scaloni a TyC Sports.