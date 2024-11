Coppa Davis, Italia-Olanda: dove vedere la finale con Sinner e Berrettini in campo in tv e streaming

Getty Images for ITF

Dopo un anno e da vincitrice in carica,deltorna ine tutta la squadra diha avuto la meglio con un secco 2-0e si è guadagnata così il pass per l’incontro decisivo contro. Per gli avversari degli azzurri si tratta di unamentre l’Italia ha già sollevato al cielo perla famosa insalatiera.La finale si giocherà al Palacio de Deportes Martin Carpena di, in Spagna, e avrà luogocon il primo dei due match singoli che, qualora dovessero tenere il risultato sul pari, porterebbero alla sfida finale e decisiva del. Le gare che andranno in scena di seguito saranno trasmesse in diretta sue in streaming su, oltre che sullae su

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui la finale di Coppa Davis in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

L’Italia gioca ancora contro l'Olanda dopo la sfida dei gironi divinta 2-1 lo scorso settembre. Se si guarda al passato, i precedenti sorridono alla nostra rappresentativa che vanta unche hanno vinto l'unica volta nel 1923. Per l'Italia sono stati convocati Jannik, Matteo, Lorenzo, Simonee Andreamentre gli avversari saranno Botic- che oltre al singolo potrebbe giocare anche il doppio con WesleyTallon