Getty Images

Coppa del Re: Atletico Madrid a fatica contro un club di quarta divisione

12 minuti fa



In Spagna in serata sono andati in scena i 32esimi di Coppa del Re, dopo che ieri Villarreal e Girona sono state eliminate da due club di serie minori: l'Atletico Madrid vince a fatica e soltanto nel finale sul campo del Cacereno, squadra di quarta divisione, rimasta in vantaggio fino all'83' grazie al gol di Alvaro Garcia nel primo tempo. Poi Lenglet, un'autorete di Adrien Perez nel recupero e un gol di Alvarez al 96' fissano il risultato 3-1 e qualificano i Colchoneros al turno successivo.



Anche la Real Sociedad ha faticato contro la Conquense, club spagnolo dello stesso livello: solo 1-0 grazie al gol di Mendez ai supplementari. Tutto facile invece per il Siviglia, che vince 0-3 in casa dell'UE Olot. Passa anche l'Osasuna.