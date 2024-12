AFP via Getty Images

Coppa di Germania: Friburgo ko, tris Stoccarda. Stasera Bayern-Leverkusen

Cristian Giudici

46 minuti fa



In Coppa di Germania si giocano gli ottavi di finale. Lo Stoccarda vince 3-0 sul campo del Regensburg grazie ai gol di Millot, Chase e Woltemade.



Il Friburgo perde 3-1 in casa dell'Arminia Bielefeld: dopo un rigore sbagliato dagli ospiti con Muslija, Lannert e Kania su rigore portano avanti i padroni di casa che, in seguito alla rete di Gregoritsch che accorcia le distanze, chiudono i conti con Oppie.



Alle ore 20:45 sono in programma Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e Werder Brema-Darmstadt.