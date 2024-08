Coppa Italia, Cremonese-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Lasi prepara a disputare la prima gara stagionale di Coppa Italia contro il. La partita inizierà alle 18:00 di sabato 10 agosto e si giocherà allo stadio Zini di Cremona.Partita: Cremonese-Bari.Data: sabato 10 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Canale 20.Streaming: Sportmediaset.- La partitaCremonese-Bari sarà trasmessa in diretta tv sul Canale 20. Mediaset ha, infatti, acquisito i diritti televisivi della Coppa Italia.

- La gara sarà, inoltre, trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.- La telecronaca della partita Cremonese-Bari sarà affidata a Raffaele Pappadà.: Fulignati; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Majer, Vandeputte, Quagliata; Johnsen, Tsadjout. All. Stroppa: Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin; Dorval, Maiello, Benali, Favasuli; Sgarbi, Sibilli; Lasagna. All. Longo