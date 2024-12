AFP via Getty Images

Dopo la roboante vittoria dell'Olimpico di Roma contro la Lazio, torna in campo ldi Simonechericeve a San Siro l'di Kostae dell'ex Alexis Sanchez, al debutto stagionale, nella gara valevole perI nerazzurri, che in campionato hanno già affrontato i friulani vincendo per 3-2 in trasferta, entrano nella competizione, mentre i bianconeri hanno eliminato Avellino e Salernitana. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va subito ai calci di rigore senza tempi supplementari. Chi passa il turno ai quarti trova la Lazio, che ha eliminato il Napoli. Lunedì prossimo in campionato l'Udinese fa visita alla Fiorentina, mentre l'Inter riceve il Como.

Inter-UdineseMartinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Tarem, Arnautovic. All. S. InzaghiPiana; Kabasele, Bjiol, Touré; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Sanchez, Lucca. All. RunjaicLuca Massimi (Termoli)