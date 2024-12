Real Madrid-Pachuca 3-0: Mbappé, Rodrygo e Vinicius decidono la finale di Coppa Intercontinentale

AFP via Getty Images

nella finale giocata allo Stadio Iconico di Lusail in Qatar. La squadra messicana aveva eliminato prima i brasiliani del Botafogo (3-0) e poi gli egiziani dell'Al-Ahly ai rigori.Coppa Intercontinentale - FinaleGOL: 37' Mbappé, 53' Rodrygo, 83' rig. Vinicius.(4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez (88' Asencio), Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga (62' Ceballos); Rodrygo (70' Modric), Bellingham (88' Guler), Vinicius; Mbappé (62' Brahim Diaz). (A disp. Lunin, Fran, Endrick, Lorenzo, Vallejo, Yusi). All. Ancelotti.

(4-2-3-1): Moreno; Rodriguez (75' Sanchez), Barreto, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; Bautista (75' Mena), Deossa (88' Hernandez), Idrissi (88' Dominguez); Rondon. (A disp. Eulogio, Shrem, Aceves, Aguayo, Baston, Berlanga, Cabral, Gil Mosquera, A. Gonzalez, O. Gonzalez, Saldivar). All. Almada.Ammoniti: Pedraza, Rondon.per un intervento di Valverde su Deossa, ma l'arbitro venezuelano Valenzuela lascia correre.- Liberato in area da un, che mette dentro la palla del vantaggio per il Real Madrid.

Vinicius Junior you are incredible, what a team goal from Madrid.



Bellingham -> Vini -> Mbappé pic.twitter.com/HlNMQTwNKo — Ed (Fan) (@TheMarescaEra) December 18, 2024

sfruttando un passaggio di Mbappé: finta il tiro col sinistro, se la sposta sul destro e batte il portiere con una bella conclusione dal limite dell'area.su calcio di rigore guadagnato da Lucas Vazquez.