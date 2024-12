Juventus-Cagliari, le pagelle di CM: Conceiçao col motorino, Locatelli promosso da difensore

Getty Images

Pronti, via, parata che vale il primo brivido per la Juve. Ci mette la gamba, e ce la mette bene.Manca l'affondo offensivo, ma stavolta c'è tutto il resto. Dalla sua parte il Cagliari sembra spingere poco.Mezzo voto in più per le difficoltà inevitabili alle quali andava incontro. Ci ha messo un po', ma il rodaggio è stato pressoché immediato.Un po' d'incertezze spazzate via con coraggio. Centralmente il Cagliari ha fatto concretamente poca paura.Buone uscite, buon ritmo, lotta e governa. Anche per lui, era tutto di nuovo da vedere. Ed è andata bene.

Non è voler sparare sulla croce rossa, ma è trovare costantemente un significato al suo inserimento in questa squadra. E' partito arretrato, ha terminato altrove. Oltre la punizione, c'è poco di più. Però c'è il gol. Che dà fiducia.Dal 58'Si piazza sul suo lato e tiene botta.Sottotono e sotto ritmo. Meglio da perno e non nei due, ma lì dipende dalle fasi della partita. Comunque, oltre alla rottura, tecnicamente dà poco.Nel primo tempo è uno dei pochi che alza il ritmo delle giocate, ma la Juve smette di essere pigra e va pure altrove. Comunque, con Chico, palla sempre in banca. Per poi crear qualcosa. Per poi trovare il gol. MVP.

Dall'80'Assist per Dusan, che in realtà fa un po' da sé. Parte centrale e ha i colpi del dieci. Meglio di Koop, però non una differenza netta. Segno che centralmente la Juve deve tornare a pensare azioni, prima di immaginare interpreti. Dal 66'Entra bene, e pure in un'azione da gol in fuorigioco. Tempo al tempo.Nel suo, tutto sommato, praticamente giusto. Non sbaglia l'approccio, anzi è funzionale persino in fase difensiva. Partita matura, altroché.Il primo tempo è positivo, il gol è un bel guizzo da punta. Spalle alla porta, poi l'angolo trovato con l'aiuto del palo. Nella ripresa prova e riprova, senza trovare mai l'angolo. Per fortuna di Thiago, la partita era già praticamente chiusa.

Dall'80'Non è una Juve spettacolare, ma è una Juve che vince. A qualcuno basterà. Ad altri dovrà necessariamente farlo. Anche perché la formazione era sperimentale e cangiante. Ha avuto le risposte che voleva? 90 minuti dopo, non è che lo sappiamo con certezza.Su Conceicao sfodera una parata bella e utile, pure per i fotografi. Su Dusan è una preghiera mai esaudita: palo, rete. Che vuoi farci? Ecco, su Koop poteva fare. Eccome.Mai convinto, poco sicuro, più timori che soluzioni.

Dal 69'Dietro si balla, e si unisce malvolentieri.Beh, Dusan lo raggira. E l'occasione che si divora nel primo tempo? Coscienza sporca.Meglio dei compagni di reparto, soprattutto perché dal suo lato deve raddoppiare Augello su Conceicao. Prova a prenderlo, Chico. E infatti nel finale crolla.Duelli vinti, duelli persi. Però affrontati a testa alta. Prova ad andare oltre i limiti, spesso non ce la fa.Mai nel vivo e mai pungente. Uomo in meno del Cagliari.Dalla sua qualità era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Dal 58'- Non si nota una grande differenza.Meno dinamismo del solito, ci prova a più riprese, quantomeno a superare la barriera della Juve. Nada.Altra partita complicatissima, perché poi è incastrato tra i compiti difensivi e la voglia di fare bene lì davanti. S'incarta.Dall'80'Poteva far meglio, ma è l'unico ad alzare la qualità sulla trequarti. Quantomeno, ci prova.Dal 69'Un po' di verve in più.Eh, manca il riferimento offensivo al Cagliari, che con Lapa corre e svaria, però non ha mai l'appiglio a due passi dalla porta.

Dal 69'Gli arriva poco, praticamente nulla.Turnover necessario, ma la squadra non ha mai la personalità di bastonare una Juve ferita. La partenza aveva dato altre indicazioni.