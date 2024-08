Getty

Coppa Italia LIVE: in campo Cremonese-Bari, stasera la prima di Conte a Napoli

Redazione CM

38 minuti fa



La Coppa Italia apre ufficialmente la stagione calcistica 2023/2024. Dopo le vittorie di Sassuolo, Udinese, Genoa e Monza rispettivamente contro Cittadella, Avellino, Reggiana e Sudtirol, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per i trentaduesimi di finale: alle ore 18.00 Cremonese Bari, alle ore 18:30 Verona-Cesena, alle ore 20:45 Empoli-Catanzaro e alle ore 21:15 Napoli-Modena con l'esordio di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona. Si gioca in gara secca: in caso di parità si va ai calci di rigore.