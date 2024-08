Getty Images

Coppa Italia: LIVE Sassuolo-Cittadella 2-1 e Udinese-Avellino 1-0

Redazione CM

33 minuti fa



La gara tra Sassuolo e Cittadella è la partita che apre i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo i turni preliminari in questa fase entrano in gioco anche le squadre di Serie A. La partita che apre il turno è un anticipo di B con i neroverdi retrocessi nella scorsa stagione, alle 18.30 l'Udinese ospiterà l'Avellino inserito nel gruppo C di Serie C, alle 20.45 è in programma Genoa-Reggiana e alle 21.15 il nuovo Monza di Alessandro Nesta giocherà in casa contro il Südtirol.



QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA - Per vedere le big è ancora presto, entreranno in scena nella fase finale dagli ottavi di finale in programma i primi di dicembre. La finale si giocherà il 15 maggio 2025 allo stadio Olimpico di Roma - nelle ultime tre edizioni la finalissima della competizione si è sempre giocata nella capitale - confermata quindi la sede dell'anno scorso quando la Juventus aveva conquistato la sua 15a Coppa Italia grazie all'1-0 sull'Atalanta firmato da Dusan Vlahovic.