A una settimana dall’inizio della Serie A, quattro rappresentanti del massimo campionato italiano scendono in campo per la Coppa Italia 2023-2024. Dopo il turno preliminare, inizia il primo turno effettivo del torneo, i 32esimi di finale, e Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna cercano la qualificazione. I ciociari sfidano il Pisa al Benito Stirpe alle ore 17.45 mentre l'Udinese alla Dacia Arena se la vede col Catanzaro alle 18. In serata in programma al Ferraris Genoa-Modena e al Dall'Ara Bologna-Cesena.