30 secondi: tanto ha impiegato Mateo Retegui per siglare la sua prima rete ufficiale con la maglia del Genoa.



Meno di mezzo minuto dopo il fischio d'inizio della gara di Coppa Italia con il Modena, l'attaccante italo-argentino arrivato un paio di settimane fa dal Boca Juniors ha infatti sbloccato l'incontro raccogliendo in area ospite un cross basso di Frendrup proveniente da destra. Con un destro secco sul primo palo, il 24enne ha sorpreso Gagno, estremo difensore degli emiliani, facendo esplodere il Ferraris.



Una decina di minuti più tardi, Retegui ha poi sfornato anche un assist vincente per l'altro neo-rossoblù Morten Thorsby. La gioia del mediano norvegese è stata però ghiacciata dal Var che lo ha pizzicato in millimetrico fuorigioco.



Un inconveniente che non ha guastato l'esordio con il botto del centravanti del Grifone e della nazionale italiana.