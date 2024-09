Coppa Italia, Napoli-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Marco Luzzani

Il decimo posto dello scorso anno porta il Napoli non solo a non disputare le competizioni europee quest'anno ma anche ad iniziare il percorso in Coppa Italia prima del previsto. Gli azzurri hanno già affrontato i trentaduesimi di finale lo scorso 10 agosto quando hanno rischiato l'eliminazione contro il Modena. Alla fine ai rigori l'hanno spuntata proprio gli azzurri. L'avversario dei sedicesimi è il Palermo, che oltre un mese fa vinceva contro il Parma. Fischio d'inizio giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Partita: Napoli-PalermoData: giovedì 26 settembre 2024Orario: 21.00Canale tv: Italia 1Streaming: Mediaset Play.- Napoli-Palermo, così come tutte le altre partite di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro dai canali Mediaset. A trasmettere in TV la partita del Maradona è Italia 1 ma è possibile anche vedere Napoli-Palermo in diretta streaming su Mediaset Play, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: smartphone, computer, tablet, smart TV e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Con ogni probabilità il Napoli cambierà tanto, Conte ha intenzione di dare spazio a chi ne ha avuto poco in questo avvio. Tra i pali Caprile, considerando anche l'infortunio di Meret. Difesa a 4 che rivedrà Mazzocchi a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, mentre esordio per Rafa Marín in coppia presumibilmente con Juan Jesus. Napoli che si prepara con il doppio mediano: Lobotka e Gilmour (prima maglia da titolare per lui) in mezzo. Simeone dovrebbe essere l'unico centravanti, ma alle sue spalle potrebbero agire Neres, Raspadori e Ngonge. Tantissimi giocatori che scalpitano e sono pronti per mettersi finalmente in mostra con la maglia del Napoli

(4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Sumeone. All. Conte(4-3-3): Sirigu; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Pierozzi; Segre, Gomes, Vasic; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Alessio Dionisi.