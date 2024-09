Mario Rui fa causa al Napoli: motivi e scenari, cosa sta succedendo

Nuova svolta nel rapporto sempre più incrinato traIl terzino portoghese,dall’inizio di questa stagione, hail suo club e. Per questo motivo, Rui ha interpellato tramite Pec, l’associazione italiana calciatori, come riporta CalcioNapoli24.Il giocatore da tempo ormaiagli ordini di Antonio Conte, svolge sedute solitarie nelle strutture die arriva al centro sportivo ad orari diversi rispetto ai suoi compagni. Attraverso questa mossa chiede dunque di essere di nuovonel trattamento a tutti gli altri appartenenti alla rosa. Il suo agente, Mario, si èdal comportamento del suo assistito e non è da escludere che le strade dei due possano dividersi.

Mario Rui sta vivendo una stagione dadopo aver rifiutato diverse offerte in estate. Secondo Radio Crc, sono state almeno 6 le proposte non accettate dal terzino:A queste si sono aggiunte poi, a mercato chiuso in Italia, anche quelle arrivategli dalla Turchia da. Fin dall’estate, il club gli aveva comunicato che non rientrava più nei piani per ragioni di ingaggio (percepisce) e per la concorrenza sulla fascia mancina ().

Se la situazione di, che era simile alla sua, è stata risolta con un passaggio inal, quella di Rui rischia ora di finire in. Il giocatore non è stato ovviamente inserito nellaper il campionato di Serie A 2024/2025 e ha un contratto in scadenza al. Rui era stato acquistato dal Napoli a gennaio 2018 dalla Roma, vanta 227 presenze e 3 goal, ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.