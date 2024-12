Coppa Italia Serie A: cosa succede in caso di parità

Getty Images

Settimana di pausa per la Champions League, messa in stand by per dare spazio alla Coppa Italia. Siamo agli ottavi di finale,; le squadre che non giocheranno questa settimana torneranno in campo tra quindici giorni tra il 17 e il 19 dicembre.- Le quattro partite in programma in questi giorni si giocheranno in gara secca, e in caso di pareggio nei tempi regolamentari si va subito ai calci di rigore;, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Tutte le partite andranno in onda in chiaro su Italia Uno.

- Di seguito il calendario degli ottavi di finale, con l’ingresso delle otto teste di serie nella competizione:Ore 18.30: Bologna-MonzaOre 21.00 - Milan-SassuoloOre 21.00: Fiorentina-EmpoliOre 21.00: Lazio-NapoliOre 21: Juventus-CagliariOre 18.30: Atalanta-CesenaOre 21.00: Roma-SampdoriaOre 21: Inter-Udinese