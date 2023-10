con le quali si apre un articolo pubblicato oggi su Repubblica, in merito alla rivelazioni dell'ex paparazzo Corona sul caso scommesse e sulle sue ospitate sui canali della televisione pubblica.Una scelta che non va giù alla consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi. Come pure intende fare il consigliere di rito grillino Alessandro Di Majo, che avrebbe anche intenzione di coinvolgere la commissione di Vigilanza., il quale in questi giorni, sul canale Telegram di scommesse calcistiche da lui gestito, ha reso noti i nomi di giocatori che avrebbero partecipato a una serie di puntate illegali mentre la Procura di Torino stava indagando”. E dunque, conclude il leader dei Verdi: “La Rai ritiene che questo sia un modello da proporre?”.per tentare di risollevare l’audience di ‘Avanti Popolo’, che al debutto è arrivato ultimo fra i talk di informazione: 3,6% di share, nonostante il siparietto improvvisato con il piddino Francesco Boccia, suo marito. Invito che fa salire a tre le apparizioni di Corona sulla televisione pubblica in meno di un mese, tutte remunerate piuttosto lautamente.: “In compenso, però, darà delle notizie in esclusiva”. D’altronde lo ha aveva annunciato lui stesso, un paio di giorni fa, ai microfoni di Radio Radio: “Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo”, sul calcio scommesse “ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete, presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare ‘Avanti popolo’ al 15%”.. “Ma proprio per questo devono venire in cda a spiegare perché si è deciso di invitare e retribuire un pregiudicato. Chiarendo quali sono i criteri utilizzati dal servizio pubblico per selezionare gli ospiti”, insiste la consigliera Bria. "Con Fuortes si era pensato di varare delle linee guida, i nuovi vertici che intenzioni hanno?”. Anche perché se Corona dirà il falso o inquinerà le indagini, il rischio è che alla fine tocchi alla Rai pagarne il prezzo.