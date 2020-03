La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



8.45 La Lega Serie A chiede un taglio gli ingaggi dei calciatori: si valuta il 20-30% in meno, ma l'Aic è contraria.



8.32 La Lega Serie A suggerisce qualche idea al Governo italiano per contenere le perdite economiche, che rischiano di essere superiori al miliardo di euro calcolando pure i danni indiretti: le cifre stimate oggi sono di 720 milioni se il campionato non riuscirà a ripartire, ridotti a 167 se la Serie A verrà invece portata a termine. Le proposte vanno dalla semplificazione della burocrazia sulla costruzione di nuovi stadi, alla revisione della legge Melandri sui diritti televisivi, fino a quella sul professionismo sportivo e sulle agenzie di scommesse sportive.



8.27 Domani la Lega Serie A vota per la ripresa degli allenamenti: solo dal 4 aprile.



8.15 L'allenatore Pillon ha rescisso consensualmente il contratto col Cosenza (serie B): "Non me la sento di staccarmi dalla mia famiglia in Veneto".



8.01 Il patron della Cremonese, Giovanni Arvedi sosterrà le spese delle 60 persone (medici, infermieri e tecnici della ong Samaritan Purs) arrivate dagli Stati Uniti per realizzare un ospedale da campo nel parcheggio dell'Ospedale Maggiore. La struttura, già da ieri in fase di realizzazione, ospiterà 60 posti letto e avrà 8 sale di terapia intensiva complete di ventilatori.



7.59 Il portiere del Perugia, Guglielmo Vicario ha telefonato a due abbonati allo stadio per sapere come stessero. L'originale iniziativa ideata dal club umbro (Serie B) vedrà protagonisti altri calciatori per mantenere il contatto con i loro tifosi.



7.45 Il ct della Germania, Joachim Low dice la sua sul coronavirus: "Niente sarà più come prima".