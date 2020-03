L'emergenza Coronavirus non ferma alcune attività basilari della Sampdoria, in particolare quelle legate al mondo dello scouting. La primavera infatti è una stagione cruciale in questo senso, e da Corte Lambruschini lavorano già sui profili della prossima stagione. Il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini infatti si stanno tenendo aggiornati da casa, osservando partite e coordinando nel frattempo il lavoro dei tanti osservatori blucerchiati sparsi in giro per l'Europa e il mondo.



Attualmente secondo Il Secolo XIX il Doria avrebbe appuntato il nome di una trentina di calciatori, anche se sarebbe già arrivato anche un centinaio di segnalazioni in merito a possibili profili interessanti. Osti e Pecini adesso incroceranno i dati e procederanno all'analisi statistica dei dati, mentre gli scout procederanno con un vero e proprio lavoro di approfondimento sulle piattaforme dedicate alle partite delle scorse settimane. Il lavoro ovviamente punterà a scremare e individuare gli obiettivi della prossima estate.