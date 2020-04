La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



9.00 E' stata convocata con urgenza, per venerdì primo maggio (alle 9,30 e alle 11,30) in videoconferenza, l'Assemblea della Lega calcio di Serie A. Nell'ordine del giorno dei lavori l'esame, la discussione e le decisioni per "l'aggiornamento sui rapporti fra i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018/21 e la ripetibilità degli importi provvisori fatturazione sesta rata della stagione 2019/20 in caso di eventuali scostamenti delle graduatorie previste dalla Legge Melandri e successive modifiche". Prevista, anche "la verifica dei poteri e l'approvazione del verbale del 6 aprile", oltre alle comunicazioni del presidente Paolo Dal Pino e dell'ad, Luigi de Siervo.