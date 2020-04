La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.35 La Uefa studia a come far ripartire la Champions League. Il sogno di Nyon è concludere tutte le gare: 17 partite da distribuire in 11 giorni e 6 settimane. Alla prima si giocano gli ottavi, alla seconda l'andata dei quarti, alla terza il ritorno dei quarti, alla quarta l'andata delle semifinali, alla quinta il ritorno delle semifinali e alla sesta la finale. Uno scenario che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe spingere la finale dopo il 15 agosto. L'alternativa sono le gare secche, completabili in 4 settimane. Terza soluzione è la final four con semifinali e finale in sede unica. Quarta e ultima idea è la final eight.



10.15 La Serie A studia come tornare in campo: secondo La Gazzetta dello Sport, Gravina starebbe pensando alla salvaguardia dei calciatori, con check-up approfonditi, tamponi e ritiri.



10.10 Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, ha dichiarato: "Diventa difficile sbilanciarsi, nessuno può farlo. Solamente il virus e ciò che si sta cercando di fare per sconfiggerlo decideranno.