La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



8.45 - L’ex quarterback dei Patriots Tom Brady è stato sorpreso mentre si allenava in un parco di Tampa chiuso al pubblico a causa della pandemia di coronavirus ed è stato cacciato. Lo ha rivelato il l sindaco di Tampa, Jane Castor. Il neo quarterback dei Buccaneers è stato avvicinato da una pattuglia e allontanato.​



8.30 - ​Il Real Madrid potrebbe giocare le ultime cinque partite in casa nello stadio Alfredo Di Stefano, situato nella Ciudad Deportiva de Valdebebas, ora centro di allenamento. Il Real avrebbe chiesto alla Lega di giocare nel centro di allenamento e accelerare i lavori al Santiago Bernabeu.



8.20 - ​L'Arsenal nei giorni scorsi ha proposto ai suoi tesserati la diminuzione del 12,5% dello stipendio, una proposta che Mesut Özil non ha accettato. Il tedesco, che guadagna circa 400 mila euro a settimana, ha ammesso di voler capire quali saranno le reali conseguenze della pandemia prima di prendere una decisione.



8.10 - I club della Major e Minor League potranno tagliare gli stipendi, licenziare i dirigenti e i coach a partire dal 1 ° maggio. E’ la scelta presa dal Commissioner del baseball, Rob Manfred, coinvolge circa 9 mila persone.