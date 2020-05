La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.e relativi alle prossime due sessioni di mercato che dovranno, però, essere confermati dal massimo organismo del calcio mondiale. In Spagna si comincia il primo luglio e si andrà avanti fino all’1 settembre (la parentesi invernale va dal 4 gennaio all’1 febbraio). Stessa deadline per la Premier che, però, anticipa l’inizio al 10 giugno (come in Francia), mentre in inverno si potranno tesserare nuovi calciatori dall’1 al 31 gennaio. Infine, in Germania, mercato aperto dall’1 luglio al 31 agosto (2 gennaio-1 febbraio, come in Francia, la sessione invernale).InSerbia dal 1° giugno stadi a porte aperte con spettatori a distanza di almeno un metro.Fra le tante ipotesi che verranno discusse nel corso dell'Assemblea di Lega fra i club di Serie A c'è anche la forte possibilità che per la Coppa Italia venga rivisto il format delle partite eliminando la possibilità che vengano disputati i tempi supplementari.In Giappone è in fase di sperimentazione un'app per telefono che permetterà ai tifosi di interagire durante la partita direttamente da casa e riempire gli stadi durante le partite a porte chiuse. Si chiama Remote Cheerer powered by SoundUD ed è stata sviluppata da Yamaha Corp.Il Consiglio di Lega che oggi precederà l’assemblea voterà sulle modalità di ripartenza: se farlo con i recuperi mancanti (ma Inter, Milan e Atalanta sono contrari; la Lega è invece favorevole per armonizzare prima possibile la classifica) o con tutta la giornata della ventisettesima. La discussione proseguirà in assemblea. Da stabilire anche gli orari: gli slot su cui la Lega riaprirà il dibattito sono 17.15, 19.30 e 21.45.Ieri è ripartita anche la Superligaen danese. Aarhus-Randers è finita 1-1 ma oltre a segnare la ripartenza del campionato è stata caratterizzata da un esempio di creatività in tempi di Covid-19: sul lato opposto alle panchine sono stati installati 8 megaschermi ognuno dei quali ospitava 25 tifosi collegati alla partita via Zoom. Per “entrare” allo stadio bisognava munirsi di un link, gratuito, e il tempo di permanenza era limitato per permettere a più persone di partecipare. Su Zoom il professore può “silenziare” gli alunni, immaginiamo che il moderatore allo stadio potesse fare lo stesso in caso d’insulti o comportamento non appropriato.