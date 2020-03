La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Sì al taglio delle coppe europee.Tutte le federazioni spingono per la chiusura del campionati e allora si fa sempre più largoe consentire alle federazioni di avere più date disponibili per terminare le proprie partite. In cambio la programmazione delle gare potrebbe essere inverita con le coppe Europee posizionate di domenica in calendario per avere maggiore audience.La Lega Serie si riunirà domani insieme a dei rappresentanti di Deloitte per fare il prospetto dei danni che la crisi sta portando al nostro calcio. Due sono le opzioni di perdita sottolineate e saranno di circa 170 milioni se il campionato dovesse ripartire e concludersi e di più di 720 se il campionato non dovesse concludersi. Queste cifre saranno poi mandate alla FIGC che ne discuterà con il governo per piani di investimenti statali a sostegno dello sport.Nella giornata di oggi l'AIC si ritroverà in conference call per prendere una posizione netta sul taglio degli stipendi. ​L'unico argomento che sarà trattato è quello del coronavirus con Tommasi e gli altri membri Aic che hanno partecipato ai tavoli di lavoro in Lega la scorsa settimana che presenteranno la situazione attuale. Come riporta il Corriere dello Sportma sarà più complicato decidere qualcosa sul tema dei tagli agli stipendi. Se in Serie C gli ammortizzatori sociali potrebbero dare una mano, in A e in B è tutto più complicato. L’Aic ha accettato che i giocatori fossero mandati in ferie, detraendo questi giorni di inattività dal monte vacanze estativo, e non porrà obiezioni alla ripartenza della prossima stagione dopo aver “staccato” solo per una settimana.