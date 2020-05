La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Guerra sulle linee guida dell'sul distanziamento sociale: cinque metri in spiaggia, un metro in fabbrica. Misure che non soddisfano il governatore del Veneto Luca Zaia e altre Regioni che ora, riporta Il Corriere della Sera, chiedono uniformità sulle misure.Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Capiamo la rabbia, ma questo decreto non lascia indietro nessuno. Sulla cassa integrazione...". LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI Misure e spostamenti, le regole per le riaperture dal 18 maggio. LEGGI QUI