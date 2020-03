Ilè una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.presieduto da Pedro Sanchez, ancora più restrittive, per contenere la diffusione del coronavirus., inizialmente varato fino al prossimo 28 marzo,. Soprattutto nei comuni limitrofi - nello specifico tra Sesto San Giovanni, Bresso e Cologno Monzese - nella giornata di sabato sono stati registrati 868 nuovi casi, per un totale di 4672.a Milano, nel corso dei controlli per il contenimento dei contagi da coronavirus. Secondo i dati resi noti dalla prefettura le persone controllate sono state 7246 e 433 le denunce., a partire dalla mezzanotte di ieri: "Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni".Mentre il coronavirus prosegue la sua diffusione in giro per il mondo - registrati i primi casi nella Striscia di Gaza, i primi decessi in Romania, Cipro e in Colombia - arrivano i numeri sempre più allarmanti anche dal Regno Unito: la John Hopkin University riferisce che i contagiati sono saliti a quota 5.067, i decessi a 233.