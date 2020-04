La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



09.12 Al termine di una nottata di lavoro in Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato a Telelombardia: "Oggi chiederò al presidente Conte, dopo 50 giorni di chiusura, burocrazia e multe, se non è il caso di dare fiducia agli italiani ed eliminare l'autocertificazione. Gli italiani hanno la testa, fidiamoci di loro. Noi siamo in Parlamento anche per questo, perché gli italiani ormai scoprono i decreti il sabato sera in tv".



08.55 Una notte alla Camera e al Senato: la Lega, guidata da Matteo Salvini, ha occupato le due aule nel corso della nottata. ​



08.37 Nessun obbligo di scaricarla e nessuna limitazione per chi non ce l'ha. Il governo - nel nuovo DPCM - pensa anche all'app Immuni, specificando che i dati saranno usati solo per combattere il coronavirus.



08.22 Quando è 'nato' il coronavirus in Lombardia? Uno studio indica all'inizio di gennaio: alcuni dottori, infatti, ammettono che diversi quadri clinici erano 'inspiegabili'. Un fattore sono le tante polmoniti dei bambini a inizio anno.



08.18 Da oggi in Calabria sarà consentita la riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismi. Lo prevede l'ordinanza firmata da Jole Santelli, governatrice della Calabria.



08.05 Sono 2.502 i nuovi morti da coronavirus negli USA nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 60.876.