Correa dall'Inter al Venezia: cosa c'è di vero, le cifre e la formula

Ultimi giorni di mercato: tempo di idee, suggestioni inaspettate, tentativi dell'ultimo secondo. In questa categoria potrebbe rientrare. A riportarlo è La Nuova Venezia. La quinta puntaè sul mercato - lo è dall'inizio dell'estate - ma nessuno ha davvero affondato per l'argentino reduce dal deludente passaggio ale, nel finale, ci potrebbe provare la squadra di. Correa come? La suggestione già scalda il Penzo.ha ribadito il suo gradimento per il giocatore che lui stesso aveva voluto in nerazzurro. "Sta facendo bene, ha ottimi numeri nei test.ha detto in uno dei suoi ultimi interventi ma anche l'allenatore sa che, dovesse arrivare un'offerta giusta, il Tucu partirebbe, la cifra necessaria per evitare di farea bilancio. Considerato lo, il costo complessivo di Correa per la stagione 2024/25 per il club nerazzurro a bilancio è pari aRiuscirsi a "liberarsi" di un giocatore ai margini del progetto sarebbe dunque un buon affare per i campioni d'Italia che, anche non dovessero tornare sul mercato, potrebbero portare un beneficio alle loro casse.

Correa ha un, questa dunque sarebbe l'ultima estate in cui l'Inter potrebbe monetizzare una sua cessione. L'ipotesi di unadi cui si era parlato in estate è stata bocciata fin da subito. Nei tre mesi di mercato diversi club hanno bussato alla porta dell'Inter ma nessuno l'ha aperta in modo deciso. Si è parlato del Tucu in otticaNulla di fatto. Dovesse restare, Correa dovrebbe anche ricostruire il rapporto con la tifoseria interista dalla quale è stato anchedurante le amichevoli estive pre stagionali. Il Venezia potrebbe lanciare un salvagente all'Inter.certo, per andare a dama, servirebbe unda parte dei nerazzurri sull'ingaggio del giocatore. Il ds dei veneti,, aveva fatto visita all'Inter in sede all'inizio del mercato: si era parlato di, die anche di, oltre che diche poi a Venezia ci è andato davvero a titolo definitivo. "Ci sembrava giusto venire qui e scambiare due chiacchiere con Baccin, Ausilio e Marotta che tra l’altro ha un passato a Venezia. L’Inter ha giocatori importanti, vediamo un po'", aveva detto. Più di due mesi dopo, quella visita potrebbe avere un epilogo inatteso.