Inter: cosa succede con Correa? La cessione, le liste e il dubbio di Inzaghi

Quando e se sarà ufficiale l'acquisto di Tomas Palaciosquantomeno in entrata. Marotta, Ausilio e Baccin si sono mossi con larghissimo anticipo e se non fosse stato per l'infortunio di Tajon Buchanan tutti gli sforzi si sarebbero potuti concentrare su quell'1% che rimane ancora in bilico e che, inevitabilmente,e che è suo malgrado rientrato a Milano in estate dopo l'ultimo prestito. Si tratta di, il cui futuro a Milano in questi ultimi 3 giorni di mercato è ovviamente al centro di ogni discorso.

Ovviamente a fronte di eventuali offerte che possano portarela cifra necessaria per evitare di fare minusvalenze a bilancio l'Inter le prenderà senza se e senza ma in considerazione. Questa ipotesi, al momento, non è neanche prevista perché finora il mercato non ha mai portato al club nerazzurro un'offerta che non fosse di un semplice prestito.In questo momento per l'Inter e per Simone Inzaghi Correa rappresenta la quinta scelta in attacco dietro agli intoccabili, ma anche dietro ache è scalata nel ruolo di quarta punta come confermato dai cambi di Inzaghi in queste prime due di Serie A. C(il club nerazzurro, a differenza di altre società come ad esempio il Milan, non ha problemi sui giocatori stranieri avendo tanti giocatori italiani in organico),Correa lascerebbe anche il club nerazzurro e, non a caso, nel corso di questa estate è stata prospettata anche lacon un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza, ma questa opzione, oggi, non è contemplata (e non solo per l'eventuale buonauscita).e, non a caso, sognava il colpo Gudmundsson (a lungo corteggiato) per far scalare Arnautovic nel ruolo di quinta punta.rimane un pupillo difficile da raggiungere e perdere oggi Correa senza sostituirlo infastidirebbe e non poco l'allenatore piacentino (colui che tra l'altro lo sponsorizzò nei giorni del suo acquisto) dato che, per tempi tecnici, sarebbe complicato sostituirlo. Il tempo stringe, Correa è sempre più vicino a restare da semi-separato in casa con la maglia nerazzurra addosso.