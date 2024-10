Corriere della Sera - Lucci e l’ordine di uccidere. La faida tra ultrà milanisti spalleggiati dai clan

Getty Images

Enzo Anghinelli ha sfidato la morte tre volte. Come riporta il Corriere della Sera il 5 novembre del ’98 in via Forlanini: due colpi al petto, uno rimasto per sempre nel corpo. Poi la mattina del 12 aprile 2019, quando due uomini in scooter gli hanno sparato in faccia in via Cadore, a Porta Romana. Sopravvissuto per miracolo.E poi, l’ultima volta, l’11 luglio di quest’anno. Quando è lui ad andare nella tana del lupo, alla barberia «Italian Ink» di Luca Lucci a Cologno Monzese.. Di botte Enzino ne ha prese tante nei mesi precedenti all’agguato del 2019. Come quando interviene in difesa dell’amico Alessandro Verga Ruffoni detto Tavernello picchiato a dicembre 2018 durante Bologna-Milan perché accusato di essere uno «scissionista». Ad Anghinelli tocca il 17 marzo 2019 al derby Milan-inter quando affronta i rivali: «Perché a Bologna te la sei presa con l’avvocato?». Ma va male e finisce con la faccia tumefatta. Un mese dopo arrivano i proiettili e un agguato rimasto fino a ieri irrisolto.

Ma viene ancora pestato, nonostante abbia le stampelle e un piede ingessato. Ad aggredirlo è Daniele Cataldo, 52 anni, una fila di precedenti per armi, droga e rapina, braccio operativo di Lucci. Con lui c’è Islam Hagag, che con Christian Rosiello è stato l’ombra del rapper Fedez: con lui ai concerti, con lui in vacanza. Anghinelli fugge come può. Hagag gli sussurra: «Sei un morto che cammina». Cataldo lo picchia e gli urla «sbirro». Poi parlando con la moglie si lascia andare: «Quello che mi ha accusato, quello che abbiamo fatto...».

Come scrive Il Corriere della Sera per gli investigatori della squadra Mobile, coordinati dai pm Lesti-ombra-storari, è la conferma di tanti sospetti che in questi oltre 2 mila giorni si sono addensati su di lui. Ieri mattinaE con lui è stato accusato anche il capo della Sud, Luca Lucci (già in carcere) in qualità di «mandante».Come scrive Il Corriere della Sera, Cataldo avrebbe guidato lo scooter (chi ha sparato è ancora in via di identificazione), Lucci avrebbe però dato l’ordine. In mezzo non questioni di droga — come si era pensato visti i precedenti di Anghinelli —

si parla dell’ex calciatore di Serie A, Beppe Sculli (non indagato) — avrebbero appoggiato il tentativo di mettere le mani sul business in quel momento in capo a Lucci, progettando anche un agguato nei suoi confronti. Vottari, legato all ’ndrangheta di San Luca, a un certo punto era riuscito a entrare al primo anello blu di San Siro. Poi, nonostante il peso del nome, era stato costretto a sparire.. Storie che sembrano uscite da una fiction messicana ma che due anni dopo si sono riviste identiche sul fronte interista con l’uccisione del capo ultrà Vittorio Boiocchi e la scalata del boss Antonio Bellocco, a sua volta ucciso dal capo della Nord, Andrea Beretta. Un romanzo criminale senza fine, pronto a riservare nuovi colpi di scena.