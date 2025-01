Getty Images

Corriere Fiorentino - Fiorentina, Pradè vuola un'altro centrocampista. Spunta il nome di Fagioli

32 minuti fa



Non solo Folorunsho, nelle intenzioni della Fiorentina c'è anche l'idea di regalare un altro centrocampista a Raffaele Palladino per rinforzare una mediana apparsa decisamente in difficoltà nelle ultime uscite dei viola. Nelle settimane scorse si sono fatti i nomi di Frendrup e Matic ma queste due appaiono come due piste piuttosto complesse da percorrere. Ecco perché, spiega il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta seguendo altri obiettivi.



PROFILI - Uno degli obiettivi di Pradè, scrive il quotidiano, è Nicolò Fagioli. Il centrocampista non sta trovando più spazio con Thiago Motta e per questo potrebbe partire con destinazione Firenze. Il classe 2001 è finito ai margini delle gerarchie bianconere e la Fiorentina sarebbe disposta a dargli spazio per rilanciarlo. Altrimenti, il board gigliato valuta anche altri nomi per la sessione di gennaio. Uno di questi è quello di Sandi Lovric, già cercato durante l'estate scorsa. Per lui però l'Udienese chiede una cifra piuttosto importante: 15 milioni di euro.