Monza-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza e Fiorentina si affrontano nell'ultimo match della ventesima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per le 20:45 di illunedì 13 gennaio 2025 allo U Power Stadium. Il Monza vive una situazione sportivamente drammatica e, dopo il cambio di allenatore, vuole provare a rialzare la testa dopo cinque sconfitte consecutive in campionato. Anche la Fiorentina non se la passa benissimo dopo il sonoro 3 a 0 subito in casa contro il Napoli: la vittoria in A manca da cinque sfide.

Partita: Monza-FiorentinaData: lunedì 13 gennaio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZN, SkyStreaming: DAZN, SkyGo, NOWTurati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Maldini, Caprari; Djuric. All. Bocchetti- De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.- Bocchetti deve fare a meno dello squalificato D'Ambrosio oltre ai lungo degenti Gagliardini e Pessina. Bianco insidia Sensi a metà campo così come Mota scalpita su Djuric. Palladino deve fare i conti con un Cataldi non al meglio. Anche Gudmundsson deve smaltire il suo problemino alla caviglia al 100%. Nel caso è pronto Beltran.

- Monza-Fiorentina sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Il match sarà visibile anche sull'emittente satellitare Sky sottoscrivendo un abbonamento valido- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Lo streaming sarà disponibile anche sulle piattaforme di SkyGo e NOW

La telecronaca della sfida è affidata a Alberto Santi e Fabio Bazzani su Dazn.