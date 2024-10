Corriere - Juventus Stadium, la 'Ndrangheta nei parcheggi. Le intercettazioni dall'inchiesta ultras di Inter e Milan

all'interno dell'inchiesta prodotta dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha portato all'arresto di 19 ultras facenti parti dei direttivi della Curva Nord nerazzurra e della Curva Sud rossonera. Dalle pagine degli atti emergono dettagli che riguardano anche altre realtà, come, ad esempio,uno dei business malavitosi più importanti contestati ai tifosi arrestati dei due club milanesi.Come riportato dal Corriere - Torino, infatti,. L’inchiesta della Procura di Milano sulle curve aveva puntato gli occhi anche su Torino, salvo poi lasciar perdere, almeno per ora perché sotto la Mole s’era già infilata la ‘ndrangheta.

Questo il testo riportato: Giuseppe Caminiti (arrestato, ndr) asseriva infatti, che “Beppe”, pacificamente Giuseppe Calabrò, quando gli aveva paventato la volontà di acquisire anche la gestione dei parcheggi dello stadio di Torino, aveva immediatamente cassato il progetto poiché già gestiti da altra famiglia calabrese, i Belfiore. E questa l'intercettazione:

Dell’argomento, Caminiti aveva parlato con Gherardo Zaccagni, cui faceva capo la gestione di diversi parcheggi in giro per l’Italia, compresi alcuni nei dintorni dello stadio Meazza. E il dato emerge dalle relazioni dei pm di Milano Sara Ombra e Paolo Storari all'interno della"Caminiti si recava a Torino insieme a Zaccagni: giunti nel capoluogo piemontese, tra i vari argomenti trattati, discutevano della presenza delle famiglie di ‘ndrangheta lì operative e Caminiti indicava quale ‘ndrina egemone, quella dei Belfiore". Un tentativo di allargare il business stoppato sul nascere e che, oggi, la Procura di Milano non ha approfondito, ma che la Procura di Torino potrebbe alimentare.