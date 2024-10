Milan e Inter, inchiesta ultras: Ferdico e Lucci non rispondono al Gip. Incontro fra il Procuratore Viola e i club

Getty Images

Passano i giorni e, che ha portato all'emissione di 19 misure cautelari nei confronti dei vertici delle curve di, si arricchisce di nuovi dettagli. Oggi è stata una giornata importante per i colloqui in programma fra le forze dell'ordine, i club e gli arrestati con l'interrogatorio previsto per i due capi ultrà Marco Ferdico e Luca Lucci.Come riportat da Ansa, oggiarrestati non ottenendo però alcuna risposta. Tutti e cinque gli ultrà interrogati oggi, così come avevano fatto ieri i primi otto interrogati. Oltre a Marco Ferdico e Luca Lucci, quindi, hanno scelto la via del silenzio anche Mauro Nepi, Francesco Intagliata e Matteo Norrito.

Oltre agli interrogatori, è stata una giornata importante per l'indagione anche e soprattutto per(e che va ricordato non sono indagati). Si è parlato delche è in corso e dovrebbe servire per spezzare i legami tra gli ultras con le figure di riferimento all'interno del club.