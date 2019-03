Continua il momento d'oro della scuola calcistica polacca, che continua a produrre talenti da esportare nei maggiori campionati d'Europa. Se Piatek rappresenta una bella novità dell'ultima stagione, calciatori del calibro di Szczesny, Milik e Zielinski sono ormai delle certezze del nostro campionato, con la colonia polacca che conta ben 14 elementi in Serie A. A questi potrebbe presto aggiungersi Robert Gumny, l'ultimo gioiellino in rampa di lancio in Ekstraklasa finito da tempo nel mirino di club italiani e non solo.



CRESCITA - Gumny è riuscito ad affermarsi nel Lech Poznan, la squadra della città in cui è nato nel giugno 1998. Terzino brevilineo con baricentro basso, è dotato di un'ottima rapidità e capacità di dribbling e cross; può giocare sia a destra che a sinistra e vanta un grande senso della posizione, con il quale molto spesso rimedia alle carenze in fase difensiva nell'uno contro uno. Occasionalmente è stato schierato anche qualche metro più avanti, proprio per sfruttare la velocità e la capacità nel dribbling. Dopo la trafila nelle giovanili, Gumny esordisce in prima squadra il 19 marzo 2016, all'età di 17 anni e 9 mesi, nella sfida persa dal Lech Poznan contro il Legia Varsavia. Nella seconda parte di campionato viene girato in prestito al Podbeskidzie, prima di tornare a casa per vestire i panni di protagonista. Parallelamente, Gumny viene convocato regolarmente con le nazionali giovanili della Polonia, dall'Under 17 fino all'Under 21, di cui oggi è un pilastro. SFIDA - La scorsa estate, con un blitz il Borussia Monchengladbach si era assicurato Gumny per 6.5 milioni di euro più bonus. Trasferimento che poi ha subito un brusco stop a causa dell'operazione per l'infortunio al ginocchio, rimediato dal giovane terzino polacco a giugno dello scorso anno e che lo ha tenuto lontano dai campi circa sei mesi. A gennaio anche il Celtic Glasgow ci ha provato (prima di virare su Toljan) con una proposta di 5 milioni più bonus, trovando il muro eretto da Lech Poznan. Nonostante la volontà del club di tenere il calciatore, i rumors parlano di un addio già annunciato del difensore classe 1998 - in scadenza nel 2021 - a fine stagione. Oltre al Monchengladbach, pronto a tornare alla carica a 12 mesi di distanza, sulle tracce del terzino ci sono anche Genoa e Sampdoria, in quello che potrebbe essere un vero e proprio 'Derby della Lanterna' sul mercato. Gli osservatori dei due club seguono da tempo Gumny e potrebbero tentare l'assalto in vista della prossima stagione: a facilitare l'operazione gli ottimi rapporto con Szymon Pacanowski, agente che cura gli interessi e che ha già portato in Serie A i vari Piatek da una parte e Linetty e Bereszynski dall'altra. Una carta che i due club vogliono giocarsi per accaparrarsi l'ultimo talento dell'Ekstraklasa.