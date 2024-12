CorSera - Ultrà, il verbale di Beretta: "Marotta mi ha salvato da una denuncia". L'Inter smentisce

. Il Corriere della Sera in edicola oggi pubblica alcuni passaggi del(depositato alla vigilia di Natale, in vista del giudizio immediato il 20 febbraio 2025, alle difese dei 18 arrestati il 30 settembre per la lucrosa gestione della curva) con le dichiarazioni rilasciate davanti al procuratore aggiunto milanese Alessandra Dolci e ai pm Sara Ombra e Paolo Storari2024: "Intendo collaborare e raccontare tutti i fatti da quando ho preso il comando di Curva Nord, il merchandising, i vari ticketing Milan e Inter, i parcheggi, i baracchini del food, queste cose qua…".

- Beretta fatica a trovare biglietti per un Juventus-Inter, apprende che ai milanisti a Torino era andata meglio perché nei due club i dirigenti addetti ai rapporti con la tifoseria si erano accordati per convogliare su una ricevitoria 2mila biglietti poi acquistati dagli ultras, e allora spinge per lo stesso schema con l'Inter. Ma lo SLO (supporter liaison officer) dell'Inter, Massimiliano Silva si infuria: "Ricevo una chiamata - racconta Beretta - e questo qui comincia a insultarmi ('Non me ne fotte un c… di voi, io non passo guai per voi'), nasce una discussione al telefono, io resisto 10 secondi e poi vado giù, 'mi hai rotto i co…, vieni qua che ti ammazzo di botte', solite cose… È degenerata, lui mi chiude il telefono in faccia e va subito alla Digos a dirgli che io lo avevo minacciato al telefono, e la Digos gli dice 'ok, noi prendiamo la tua denuncia, però deve essere fatta in carta intestata dalla società'. Allora lui va in società, si mette a scrivere, passa Claudio Sala (dirigente Inter responsabile della sicurezza della prima squadra, ndr) e gli dice 'ma cosa stai facendo? Ma lo sa il direttore (Marotta, ndr)? Avvisiamo prima che metti di mezzo la società'. E dopo è passato

al Corriere della Sera, non solo non ricorda ma anzi, a suo avviso in contraddizione con la politica di proteggere i propri collaboratori e invitarli a denunciare alla Digos i tentativi di condizionamento.