Inchiesta ultras, la giustizia sportiva apre l'indagine sugli atti della Procura. Abodi: "Non mi aspetto sanzioni"

Redazione CM

41 minuti fa

Va avanti l'inchiesta Doppia Curva, quella che coinvolge gli ultras di Inter e Milan protagonisti di illeciti collegati agli eventi sportivi a San Siro e non solo. Lo scorso 1 ottobre erano stati richiesti alla Procura di Milano gli atti sull'indagine, materiale che è arrivato questa mattina. Contestualmente, fa sapere l'Ansa, è stata aperta un'indagine da parte della giustizia sportiva.



Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, intanto, ha parlato a margine dell'evento Sport Industry Talk di Rcs al Maxxi di Roma. "In attesa che arrivino le carte (che come abbiamo detto sono arrivate stamani, ndr), questo non è un fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano. È un fenomeno drammatico, non è esuberanza di una curva. Non parliamo solo di cori razzisti, ma parliamo di criminalità organizzata che si inserisce nelle maglie del tifo con violenza, minacce, che ha generato morti e accumulato risorse finanziarie e armi in una dimensione che non immaginavamo. La giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria, ma si muove sul mancato rispetto di principi lealtà sportiva. Ne ho parlato anche con i vertici federali, ma non dei club. Non mi aspetto sanzioni, ma che vengano valutati i fatti per come sono emersi. Le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, tanto più di questo tipo, tra tesserati e delinquenti che si nascondono dietro il tifo".