Corsport - Juventus ok con l'indice di liquidità: fissato il budget per il mercato

La Juventus ha un progetto reale di espansione e l’aumento di capitale da 200 milioni rientra in questa strategia che ha tre direttive:così da investire i soldi risparmiati in operazioni di mercato intelligenti. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale il piano Scanavino è triennale e tende all’orizzonte 2026-27. In ottica mercato i campioni già affermati alla Koopmeiners saranno pochi e mirati, la regola sarà continuare a sviluppare la NextGen, dalla quale arriveranno risorse per la prima squadra.

La ricapitalizzazione in tempi record - scrive il Corriere dello Sport - risulta funzionale al ripristino di un patrimonio netto positivo e al finanziamento dell’attività ordinaria, ma finanzierà anche le operazioni di acquisizione dei calciatori. Avendo incassato gran parte della cifra entro il 31 marzo,(rapporto tra attività e passività correnti) che in caso di violazione avrebbe bloccato il mercato in entrata eincrementabile coi premi Champions e il bonus d’accesso al Mondiale per club. Un notevole punto di partenza dopo quattro sessioni consecutive a saldo prossimo allo zero.

La Juve a fine stagione si ritroverà con un rosso che va dai 200 ai 250 milioni ma con infrastrutture (stadio e centri sportivi) che sfiorano un valore di 400. La Juve stima già per questa stagione 40 milioni in meno di costi e continuerà a puntare sulla NextGen per proseguire su questo filone.. Il nuovo corso ridurrà anche l’utilizzo di questo strumento, che portò in cassa circa 70 milioni nel 2022-23. Secondo le intenzioni del club, nella prossima sessione questa quota potrebbe scendere della metà.