Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport a Pantaleo Corvino, che dice la sua su Vlahovic: "Ma stiamo scherzando? Dusan non si discute. Per Vlahovic, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane. Gli consiglio di restare a Torino, pure senza Champions. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete".



MERCATO - "Juve su Pavlovic? Quando si pesca tra i serbi, difficilmente si sbaglia".



TIAGO PINTO - "Oltre a Mou, che non scopro io, penso a Tiago Pinto. Un manager si giudica per quello che trova quando arriva e per quello che lascia quando saluta. Oltre che per i risultati. Tiago Pinto mi piace per come ha lavorato sul mercato: nonostante il fair play finanziario, che ha ereditato, lo scorso anno la Roma ha vinto la Conference e in questa stagione sta lottando per il secondo posto. Ho apprezzato la gestione del colpo Dybala in entrata e quella di Zaniolo in uscita".