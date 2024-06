AFP via Getty Images

Cosa serve all'Italia per qualificarsi agli ottavi di Euro 2024

Redazione CM

56 minuti fa

4

Secondo posto dopo due giornate per l'Italia a Euro 2024, una vittoria con l'Albania e una sconfitta con la Spagna. Cosa serve per raggiungerli matematicamente, ricordando che passano il turno le prime due di ogni girone, più le 4 migliori terze?



I CALCOLI - Facciamo ordine: per passare, all'Italia potrebbe bastare anche solo un punto da raccogliere nella prossima uscita con la Croazia. La squadra di Spalletti potrebbe anche perdere l'ultima con la Croazia in caso di incastri favorevoli di punteggi, come una non vittoria dell'Albania contro la Spagna già certa del primo posto e le terze degli altri gironi non troppo avanti con i punti. Non ci sono chance di primo posto, ma una vittoria sarebbe un buon viatico.