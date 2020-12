L’Ine — l’Istat spagnolo — ha completamente ridefinito la portata della pandemia in Spagna: i decessi da Covid nel Paese sono 76.000 e non 47.000 come dichiarato dalle autorità sanitarie iberiche. Un bilancio drammatico, che fa salire la Spagna al primo posto in Europa di questa triste 'classifica'.



In particolare, riferisce l’Ine, tra marzo e maggio 2020, 45.684 persone sono morte in Spagna a causa del Covid-19. Questa cifra, si legge in un articolo pubblicato da Corrierei.it, include sia i decessi confermati con un test diagnostico (32.652 persone) sia quelli sospettati di aver contratto la malattia perché hanno presentato sintomi compatibili con essa (13.032). Rappresentano quasi il 70% in più rispetto a quanto indicato finora dalle autorità sanitarie che ne contabilizzava solo 27.127: 19 mila in meno rispetto a quelli effettivi.



Inoltre tra luglio e dicembre, nella seconda ondata della pandemia, si sono aggiunti 26.900 decessi, mentre i morti ufficiali da Covid, certificati con un tampone, si sono fermati a quota 16.700. .



Il caso è diventato politico, con le opposizioni che gridano all’occultamento dei dati.