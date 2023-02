La 21a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Cremonese e Lecce. Nei padroni di casa Dessers favorito su Ciofani e Vasquez su Bianchetti in difesa. Nel tridente di Baroni Oudin insidia Di Francesco ed è ballottaggio aperto tra Colombo e Ceesay. La partita è visibile su Dazn.



Le probabili formazioni:



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All.: Ballardini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.