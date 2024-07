Cristiano Ronaldo è un giocatore finito: una leggenda 'in pensione' che ha danneggiato il Portogallo

Simone Eterno

17 minuti fa

12

Questo è un articolo per chi ha voglia di uscire dai preconcetti. Se la vostra posizione è bianco o nero, sempre, a prescindere dai fatti, semplicemente perché amate il soggetto in questione, il consiglio e di chiuderla qui e non proseguire nemmeno con la lettura: non fa per voi. Occorre infatti dimenticare i preconcetti, levarsi la maglietta ma soprattutto accettare la realtà dei fatti. Tutte posizioni che, quando si tifa qualcosa, o si idolatra qualcuno, è impossibile prendere. Se siete insomma semplici 'fanatici di Cristiano Ronaldo', di quelli la cui posizione è ferma è inamovibile, va bene così, andate pure oltre. Per tutti gli altri, dagli esteti agli estimatori, dagli indifferenti ai tifosi moderati, c'è la realtà dei fatti: Cristiano Ronaldo, a certi livelli, è un calciatore finito.