Portogallo-Francia, il maestro Ronaldo affronta l'allievo Mbappé: sfida tra passato e futuro del Real Madrid

contro. Sì, ma soprattuttocontro. 5066 i giorni che separano la nascita del campione portoghese da quella del francese. Il passato delaffronta il futuro dei Galácticos. I due fuoriclasse, per la settima volta in carriera, si affronteranno nel match valevole per i: una sfida che profuma già di storia. Un Ronaldo alla soglia dei 40 anni si troverà davanti uno dei suoi più grandi fan, il fenomeno ex Psg, Mbappé, che a 25 anni si è preso la scena del calcio internazionale e si prepara a prendere il posto del suo

- Il numero 7 portoghese, dopo una carriera passata tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha lasciato il calcio europeo, per trasferirsi in una nuova realtà come la. Campionato in cui CR7, con la maglia dell'Al-Nassr, viaggia ad una media di 35 gol a stagione. Dall'altra parte c'è, invece,, il perfetto erede di, che dopo aver scritto un pezzo di storia nel Psg, è passato in Spagna al. C'è, però, da tenere in considerazione che all'età del francese, Cristiano aveva già conquistato tre volte il titolo della Premier League (ben più prestigiosa della Ligue 1) e unacon il Manchester United.

- La storia tra i due fenomeni parla di. Il primo fra CR7 e Mbappé risale a febbraio 2018, quando ilsi impose per 3-1 sulnell'andata degli ottavi di Champions. Un mese dopo, i due fuoriclasse si ritrovarono per la gara di ritorno, vinta sempre dai Blancos per 2-1. La prima sfida tra i due fenomeni con la maglia della nazionale rimanda, invece, alla Nations League 2020/2021, quando Francia e Portogallo si sfidarono nei due appuntamenti del Gruppo 3 fra ottobre e novembre (0-0 all'andata e 1-0 per i transalpini al ritorno). Un altro precedente tra i due risale all'Europeo del 2021, quando la gara terminò 2-2. L'ultimo precedente fra Mbappé e Ronaldo, si rifà a maggio 2023, in occasione dell'amichevole fra Psg e Riyadh All Stars vinta dai parigini per 5-4.

- A giudicare dalle dichiarazioni del francese,è una sfida che al suo interno racchiude un forte significato: "Lui è una leggenda (Ronaldo, ndr), un amico. Bisogna sapere apprezzare il suo valore che ha ispirato intere generazioni. Ho per lui un immenso rispetto, ma spero che non sia così felice di uscire dal campo. Io voglio arrivare alla prossima gara, quella che porta alla finalissima. Sogno di vivere la mia storia al Real Madrid, di scrivere le mie pagine così come ha fatto lui".

: una semifinale anticipata per molti. Sì, ma la realtà parla "solamente" di un quarto di finale, che potrebbe sancire la fine di un'era per uno (Ronaldo) e la fine di un sogno, momentaneamente, per l'altro (Mbappé).a quasi 40 anni - dopo aver fallito il calcio di rigore contro la Slovenia che poteva costare l'eliminazione ai lusitani - ha fatto il giro del mondo e ha dimostrato ancora una volta l'ossessione e la perseveranza di un uomo che non ha intenzione di mollare nemmeno un centimetro, nonostante l'età. D'altra parte, infatti,lo sa: dopo aver disputato l'ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, Euro 2024 sarà anche il suo ultimo Europeo., invece, ha ancora tanta strada davanti e ha tutto il tempo per avvicinarsi ai record del portoghese. È, però, inevitabile che dalla sfida di Amburgo, uno dei due fenomeni uscirà dal campo battuto e in lacrime.