sbaglia il rigore e scoppia in lacrime. Negli istanti finale del primo tempo supplementare di, il fuoriclasse lusitano fallisce una chance ghiottissima facendosi neutralizzare dail calcio di rigore.L’arbitro Orsato concede il penalty per il contatto in area di rigore tra, che viene steso dall’avversario nel tentativo di dribbling in area di rigore.Sul dischetto si presenta proprio, che calcia angolato:intuisce e respinge il tiro.Al duplice fischio, in occasione del cambio campo, Ronaldo scoppia in lacrime: il portoghese ex Juventus, Manchester United e Real Madrid, ora ai sauditi dell’Al Nassr, viene consolato dai compagni.

In occasione della lotteria finale, che decide la qualificazione e regala il pass per i quarti e la sfida contro la Francia, Cristiano Ronaldo si ripresenta dagli undici metri e questa volta non sbaglia. Poi le scuse ai tifosi del Portogallo per l'errore precedente, prima della festa dopo il tris di parate di