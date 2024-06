Portogallo-Slovenia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Unaancora imbattuta porta la sua difesa al test: primi i lusitani nel loro girone, nonostante la sconfitta dell'ultima giornata contro la Georgia, terzi a causa di un cartellino giallo in più della Danimarca gli sloveni. Torna dopo la squalifica per somma di ammonizioni il milanista Leao, fin qui deludente nella sua rassegna continentale.: Portogallo-Slovenia: lunedì 1 luglio 2024: 21:00: Rai 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251): NOW, RaiPlay e Sky Go

- Sulla Rai Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni su Sky e Now Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

: Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.