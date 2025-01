Cristiano Ronaldo, rinnovo choc con l'Al-Nassr: ingaggio da oltre 200 milioni

Getty Images

Compirà 40 anni il prossimo 5 febbraio, ma il campione portoghese non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto a rinsaldare il suo legame con l'Arabia Saudita con un contratto rinnovato e che porterà l'ingaggio di CR7 a nuove vette, fuori portata per la normalità delle persone.- Secondo quanto riferito da Al Khabar e O Jogo,, che per convincere il portoghese ha accettato condizioni che confermerebbero l'ex Manchester United, Real Madrid e Juventus come calciatore più pagato al mondo. Il nuovo accordo durerà fino al 2026.

- Attualmente, Cristiano Ronaldo guadagna circa, ai quali si aggiungono circa 60 milioni derivanti dai diritti d'immagine,. Una cifra che costituisce una quota consistente degli introiti che CR7 riesce a generare con la diffusione del proprio marchio.- Come si traduce l'ingaggio monstre di Cristiano Ronaldo? In unguadagna quasidi euro,circa costituiscono invece l'introito, alil portoghese intasca oltre, all'diventano poco più diale circaper ogni

- La fumata bianca tra Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr, secondo i media portoghesi, è ormai dietro l'angolo e porterà il cinque volte Pallone d'Oro a giocare ben oltre i 40 anni. D'altronde, CR7 ha ancora degli obiettivi da raggiungere: il primo è far parte della nazionale del Portogallo che parteciperà ai; il secondo è arrivare a quotaper stabilire l'ennesimo record (ora è fermo a 917 tra club e nazionale).

- Il legame con l'Arabia Saudita, poi, potrebbe spingersi anche oltre e non fermarsi alla nuova scadenza contrattuale. Con i Mondiali del 2034 che si terranno proprio nel Paese mediorientale, per CR7 potrebbe esserci il ruolo didel calcio saudita.