Rodri risponde a Cristiano Ronaldo: "Non meritavo il Pallone d'Oro? Quando lo vinse lui però era d'accordo"

Nella folta schiera di tifosi, opinionisti e sportivi che sono rimasti contrariati dalla vittoria del Pallone d'Oro ditroviamo anche, stella dell'Al-Nassr ed ex attaccante del Real Madrid. Il fenomeno portoghese ha appoggiato il suo erede al Real, Vinicius, e oggi la cosa è stata sottoposta da As allo stesso Rodri in un'intervista.“Beh, una sorpresa, a dire il vero, perché lui, più di chiunque altro, sa come funziona questo premio e, soprattutto, come viene scelto il vincitore", le parole del centrocampista spagnolo del Manchester City. "”.

Qualche tempo fa invece, parlando a Cadena Ser dopo la premiazione, Rodri aveva commentato così:"Vinicius mi ha chiamato dopo il Pallone d'oro? No, non ci siamo parlati. Non mi è arrivato alcun messaggio dal Real Madrid, non sono venuti alla cerimonia di premiazione e quindi non avrebbe avuto senso scrivermi dopo. Ma la Spagna è il mio Paese e continuo a seguire tutto, la Liga e le squadre di club. Se ti chiama il Real Madrid devi sempre ascoltare con attenzione, è il miglior club nella storia del calcio e il più vincente. Sarebbe un orgoglio per me, è ovvio".