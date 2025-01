Cristiano Ronaldo scontento dell'Al-Nassr: si può liberare a zero e c'è una favorita

AFP via Getty Images

Quarant’anni e non sentirli. Tra poco più di un mese,taglierà questa fatidica quota ma l’asso portoghese non ha intenzione di smettere, tutt’altro. Con bene in mente il prossimo obiettivo – i, cui spera di essere ancora convocato – CR7 pianifica il futuro e si trova a un nuovoSmanioso com’è di nuovi titoli e nuovi record,Sono tante le opzioni per lui. Il legame tra il Paese e il simbolo del suo miliardario campionato è d’altronde sempre più stretto, come dimostrato dalle ultime dichiarazioni dell’exche si è spinto a ribadire di preferirlo addirittura a campionati come laDifficile pensare che ci sia ancora spazio per lui nella vecchia Europa, possibile però che un nuovo trasferimento possa essere in programma.

L’infatti sembra non poter soddisfare l’ego di Cristiano che, da quando veste giallo e blu, ha sì riscritto record su record maDa quando è arrivato nel calcio saudita, all'inizio del, Ronaldo ha infatti vinto una sola competizione:Ha raccolto solo delusioni nellae, dopo aver visto vincere il campionato all'e all’, anche quest’anno i suoi, allenati da qualche settimana da, sono ben lontani dall’impresa.Insomma dal punto di vista della squadra ci sarebbero tanti motivi per cambiare, un po’ meno per quanto riguarda i traguardi personali. Nella scorsa stagione Ronaldo ha segnato, in quella in corso ne ha giàper un totale di

Ecco perché, come gli è consueto da sempre,, anche a costo di cambiare squadra. Secondo Maisfutebol, portale portoghese, il rinnovo del suo contratto dunque è tutt’altro che. Saranno mesi di riflessioni – e gol – e sullo sfondo si staglia la figura di, l’altra stella ingaggiata dalla Saudi Pro League e che ha fatto tutt’altro che le fortune del suoSe il brasiliano dovesse tornare in patria, libererebbe un posto deluxe, quello con le maggiori chance di vincere in maniera compulsiva, un posto che potrebbe presto essere riempito da un 40enne sempre sulla cresta dell’onda.