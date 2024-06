Croazia, Dalic non ci sta: "Recupero di 8 minuti senza senso"

AFP via Getty Images

, c.t. della, accusa l'arbitro olandesedopo l'1-1 con l'Italia, che ha pareggiato al 98' con Zaccagni il vantaggio croato realizzato da Modric: "Ha concesso un recupero senza alcun senso al termine della partita con l'Italia. Otto minuti sono stati decisamente troppi, non so come sia riuscito a darli. Quali falli o interruzioni ci sono stati che li giustifichino?"."Abbiamo avuto un rigore a favore e non voglio creare scalpore, ma la Croazia va rispettata - aggiunge Dalic, come riportato da Gazzetta.it -. Noi siamo un Paese piccolo e dobbiamo difendere noi stessi, perché nessun altro lo fa. Sapete, la Fifa e l'Uefa...".

Dalic, classe 1966, allena la Croazia dal 2017 e l'ha condotta ai migliori risultati della sua storia (insieme al terzo posto ai Mondiali del 1998): il secondo posto ai Mondiali del 2018 e il terzo posto ai Mondiali del 2022.